Hegseth trifft sich mit Anthropic CEO wegen militärischer KI

HQ

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth plant, sich mit dem Anthrope-CEO Dario Amodei zu treffen, da die Spannungen wegen des Einsatzes künstlicher Intelligenz durch das Militär zunehmen. Anthropic, der Hersteller des Claude-Chatbots, ist das einzige große KI-Unternehmen, das seine Technologie nicht vollständig an das sichere Netzwerk des Pentagons liefert, da es Bedenken hinsichtlich autonomer Waffen und KI-unterstützter Überwachung gibt.

Das Treffen hebt die Debatte über KI in der nationalen Sicherheit hervor, wobei Hegseth Systeme "ohne ideologische Einschränkungen" fordert, während Anthropic sich als sicherheitsfokussiert positioniert. Das Unternehmen setzt sich seit langem für strengere Schutzmaßnahmen und Aufsicht durch Dritte ein, im Gegensatz zu Konkurrenten wie Google, xAI und Grok, die ihre Modelle in das militärische Netzwerk integrieren...