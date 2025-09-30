Hegseth kritisiert "fette Generäle" und fordert alle auf, sich "auf den Krieg vorzubereiten"

HQ

Erst vor wenigen Stunden richtete der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth eine eindringliche Botschaft an hochrangige Militärführer, in der er "fette Generäle" scharf kritisierte und sie alle aufforderte, "sich auf einen Krieg vorzubereiten". "Törichte und rücksichtslose politische Führer haben den falschen Kompasskurs eingeschlagen und wir haben unseren Weg verloren. Wir wurden zur 'Woke Abteilung'", sagte Hegseth zum Auftakt der Veranstaltung. "Aber nicht mehr", fügte er hinzu. "Wenn die Worte, die ich heute spreche, euer Herz sinken lassen, dann solltet ihr das Ehrenhafte tun und zurücktreten... Ich weiß, dass die überwältigende Mehrheit von euch das Gegenteil fühlt. Diese Worte füllen eure Herzen." Dann sagte er: "Es ist völlig inakzeptabel, dicke Generäle und Admiräle in den Hallen des Pentagons zu sehen... Die Zeit des unprofessionellen Auftretens ist vorbei. Keine Beardos mehr." Was denkst du darüber? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!