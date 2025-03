HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat die Vorwürfe, er habe geheime Kriegspläne in einem privaten Gruppenchat geteilt, an dem fälschlicherweise ein Journalist teilnahm, entschieden zurückgewiesen.

Die Kontroverse brach aus, nachdem The Atlantic berichtet hatte, dass der Chefredakteur Jeffrey Goldberg versehentlich in einen Signal-Chat aufgenommen wurde, in dem hochrangige Beamte der Trump-Regierung über Militäroperationen gegen die Huthi-Rebellen im Jemen diskutierten.

Während der Nationale Sicherheitsrat die Echtheit des Chats anerkannte, wies Hegseth die Behauptungen als unbegründet zurück und stärkte das Vertrauen in die Sicherheitsprotokolle der Regierung. Lesen Sie hier über das Chat-Leak von Trump-Beamten, das die Kriegspläne der Vereinigten Staaten enthüllt.