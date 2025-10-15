Hegseth an Europa: Kauft uns mehr Waffen, damit "ihr Frieden habt"

HQ

"Man findet Frieden, wenn man stark ist. Nicht, wenn man harte Worte verwendet oder mit dem Finger wedelt, sondern wenn man starke und echte Fähigkeiten hat, die Gegner respektieren." Dies waren die jüngsten Worte von Pete Hegseth vor einem Treffen mit seinen NATO-Amtskollegen im Hauptquartier des Bündnisses in Brüssel. "Wir erwarten heute, dass mehr Länder noch mehr spenden, dass sie noch mehr kaufen, um die Ukraine zu versorgen und diesen Konflikt zu einem friedlichen Ende zu bringen." Der Appell kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Berichte zeigen, dass sich die Militärhilfe für Kiew im Laufe des Sommers deutlich verlangsamt hat. Was sollte Europa Ihrer Meinung nach tun? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich im Video unten oder unter folgendem Link tun. Go!