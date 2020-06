Heftiges Partikelgewitter in Ratchet & Clank: Rift Apart auf PS5

Heute Abend hat uns Sony Ratchet & Clank: Rift Apart vorgestellt. Der nächste Eintrag in der langjährigen Serie soll von Grund auf für die PS5 entwickelt worden sein, weshalb wir schicke Raytracing-Grafiken sehen durften. Während der Veranstaltung gab es einen Film-Trailer und echtes Gameplay zu sehen. Die beiden Protagonisten stehen vor einem mehrdimensionalen Abenteuer und wurden auf dem Rücken eines Drachen durch ein futuristisches Stadtbild gejagt, um den Kampf gegen Roboterpiraten aufzunehmen. Es wurde jedoch kein Veröffentlichungsdatum für Rift Apart bekanntgegeben.

