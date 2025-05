Heftige Zusammenstöße erschüttern Tripolis nach dem Tod eines Milizenführers

HQ

Die neuesten Nachrichten über Libyen . In Tripolis brachen in der zweiten Nacht in Folge heftige Kämpfe aus, nachdem ein prominenter Milizenführer getötet worden war. Die Gewalt hat Befürchtungen über weitere Instabilität in der libyschen Hauptstadt geweckt, und die Vereinten Nationen riefen zu einem sofortigen Waffenstillstand auf.

Die Unruhen, die sich auf dicht besiedelte Gebiete konzentrieren, markieren eine Eskalation des Machtkampfes zwischen den bewaffneten Fraktionen. Während sich die Hauptstadt auf weitere Zusammenstöße vorbereitet, könnten die Entwicklungen letztlich die Position von Premierminister Abdulhamid al-Dbeibah stärken.