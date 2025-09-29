Heftige Kritik an Deus Ex Remastered nach seiner Enthüllung

Während des Sony-Events letzte Woche nutzten Aspyr und Eidos Montreal die Gelegenheit, um Deus Ex Remastered zu enthüllen - eine Hommage an das Originalspiel, das in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert. Der Entwickler nennt das Spiel "die endgültige Version" dieses Cyberpunk-RPG-Klassikers und verspricht hochauflösende Texturen, neue Beleuchtung, Wasser- und Ragdoll-Physik, Partikeleffekte und Lippensynchronisation. Die Charaktermodelle wurden ebenfalls aktualisiert, um ein visuelles Gesamtprofil zu gewährleisten, das dieser erweiterten Ausgabe würdig ist.

Das Publikum war jedoch nicht sonderlich beeindruckt, da die Fans das Spiel seit seiner Ankündigung kritisierten. Sowohl auf Reddit als auch auf YouTube sind die Kommentare ziemlich einhellig:

BearlyReddits: Ich... habe nicht nach das... gefragt.

Jadturentale: Schade. Es war ein gutes Spiel. Was für eine miese Art, remastert zu werden.

inches666: Meine Sehkraft wird nicht erweitert

slash450: reiner Arsch

Sterlod: Tag 1 Release Xbox 360 Doom 3 Ass Texturen

zenderschnitzer4658: Als jemand, der schon lange nach einem Remaster von DX fragt, verschiebe dies bitte auf unbestimmte Zeit und mach das Ganze noch einmal.

joshandersn: Bitte. Gib es einfach Nightdive :(

Aspyr war zuletzt für Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered verantwortlich und davor für zwei Kollektionen mit Lara Croft: Tomb Raider I-III Remastered und Tomb Raider IV-VI Remastered. Deus Ex Remastered wird am 5. Februar nächsten Jahres für PlayStation 5, Xbox Series, PC und Switch veröffentlicht. Den Trailer könnt ihr euch unten ansehen.

Hast du irgendwelche Gedanken zur Tribute-Edition von Deus Ex und freust du dich darauf?