Heave Ho 2 für den Juli-Start festgelegt, eine Demo ist nun auf Steam angekommen

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Devolver Digital hat für diesen Sommer einige Titel geplant, nicht zuletzt Dark Scrolls Ende Juni. Der Indie-Publisher (der öffentlich angedeutet hat, ebenfalls ein Spiel im Stil von Grand Theft Auto VI zu veröffentlichen) bleibt hier jedoch nicht stehen, denn es hat auch bestätigt, dass eines seiner kommenden Projekte im Juli debütieren wird, was den ansonsten eher leeren Monat verlängert.

Nach der Ankündigung Anfang dieses Jahres wird der Entwickler Le Cartel Studio, mit dem wir beim London Games Festival gesprochen haben, bereits am 16. Juli Heave Ho 2 veröffentlichen. Das Spiel bringt seinen charakteristischen Stil aus kooperativem Gameplay und Puzzle mit, bei dem 2-4 Spieler im Koop oder im Versus-Spiel lokal und online über acht seltsame Welten hinweg zusammenarbeiten.

Mit dem geplanten Start am 16. Juli auf PC, Switch und Switch 2 (mit Unterstützung für GameShare) bestätigte Le Cartel außerdem, dass eine Demo für Heave Ho 2 gerade auf Steam erschienen ist, was den Fans einen Vorgeschmack auf das größere Erlebnis gibt, wenn es in einem Monat erscheint. Schaut es euch an und verpasst nicht den neuesten Trailer zum Spiel unten.