Heathers and Beverly Hills 90210-Star Shannen Doherty ist gestorben

HQ

Shannen Doherty, bekannt durch ihre Rollen in "Heathers" und der mittlerweile legendären TV-Serie "Beverly Hills 90210", ist nach einem langen Kampf gegen Brustkrebs gestorben. Die Schauspielerin wurde 53 Jahre alt.

Der Tod wurde von Dohertys Publizistin Leslie Sloane bekannt gegeben, die in einer Erklärung Folgendes sagte:

"Schweren Herzens bestätige ich den Tod der Schauspielerin Shannen Doherty"

"Am Samstag, dem 13. Juli, verlor sie ihren Kampf gegen den Krebs, nachdem sie viele Jahre gegen die Krankheit gekämpft hatte. Die hingebungsvolle Tochter, Schwester, Tante und Freundin war von ihren Lieben und ihrem Hund Bowie umgeben. Die Familie bittet in dieser Zeit um ihre Privatsphäre, damit sie in Ruhe trauern kann."

Doherty, bei der bereits 2015 Brustkrebs diagnostiziert wurde, sprach erst im vergangenen Dezember in ihrem Podcast offen über ihren Kampf. Somit hat diese schreckliche Krankheit ein weiteres Opfer gefordert und alles, was wir zu sagen haben, ist; Scheiß auf Krebs.

Ruhe in Frieden, Doherty.

Aus welcher Rolle erinnern Sie sich am besten an Shannen Doherty?