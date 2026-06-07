Heat 2 kann ganz von einer Entscheidung von Leonardo DiCaprio abhängen

Michael Manns Heat 2 scheint sich immer noch in einer ungewöhnlich chaotischen Casting-Phase zu befinden. Laut World of Reel, das Informationen von Kris Tapley zitiert, dreht sich ein Großteil der Besetzung derzeit um Leonardo DiCaprio und welche Rolle er letztlich einnimmt.

Die als mehr oder weniger bestätigt beschriebenen Rollen sind Christian Bale als Vincent Hanna. - die gleiche Rolle, die Al Pacino im Originalfilm von 1995 spielte – und Jason Clarke als Nate, den zuvor von Jon Voight gespielten kriminellen Fixer. Die große Frage ist jedoch, wer Neil McCauley, Robert De Niros ikonische Rolle, spielen wird.

Berichten zufolge ist DiCaprio entweder an Neil oder Chris Shiherlis interessiert, der Rolle, die Val Kilmer spielte, aber alles hängt von seinem Zeitplan und der Drehzeit ab, zu der er sich verpflichtet. Mann plant einen sechs- bis siebenmonatigen Dreh in mehreren Ländern.

Wenn DiCaprio Neil wählt, könnte Adam Driver – der Berichten zufolge ebenfalls an der Rolle interessiert ist – stattdessen in eine andere Hauptrolle versetzt werden, möglicherweise als Antagonist des Films, Otis Wardell. Das Budget soll auf fast 200 Millionen Dollar liegen, also etwa 1,9 Milliarden schwedische Kronen, und die Dreharbeiten sollen Berichten zufolge im September beginnen. Mit anderen Worten: Heat 2 scheint am Horizont zu stehen, aber zuerst muss DiCaprio entscheiden, wo er in Michael Manns sehr teurem Krimi-Thriller stehen will.

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