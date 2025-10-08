Heat 2 findet ein neues Zuhause bei Amazon MGM, nachdem er von Warner Bros. fallen gelassen wurde.

Es scheint, als wäre Michael Mann seinem zweiten Heat-Film einen Schritt näher gekommen. Nachdem Warner Bros. Anfang des Jahres umhergeschaut worden war, weil sich das Studio mit Mann nicht auf ein Budget einigen konnte, nahm United Artists - ein Zweig der Amazon MGM Studios - den Film auf.

Laut The Hollywood Reporter sind Jerry Bruckheimer und der ehemalige Netflix-Filmchef Scott Stuber mit United Artists verbunden und werden Mann wahrscheinlich dabei helfen, Heat 2 auf irgendeine Weise zum Leben zu erwecken. Wir wissen auch, dass zahlreiche große Hollywood-Promis in dem Film um ihre Rollen kreisen. Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio, Adam Driver und Austin Butler wurden genannt.

Aber es wurden noch keine Verträge mit irgendwelchen Talenten unterzeichnet. Heat 2 ist als Konzept im Umlauf, seit Mann im Jahr 2022 den Krimiroman Heat 2 geschrieben hat, der an die Spitze der Bestsellerlisten und des Lobes der Kritiker gelangte. Es handelt sich sowohl um ein Prequel als auch um eine Fortsetzung, so dass es möglich ist, dass wir einige zurückkehrende Stars aus dem Original wieder in Aktion sehen werden.