Hearthstone-Teaser kann sich nicht entscheiden

Abgesehen vom kontroversen Blitzchung-Debakel klingt die Blizzcon 2019 schon jetzt nach einer Menge Spaß. Gerüchte deuten auf die Enthüllungen von Diablo IV, Diablo II: Remastered und Overwatch 2 hin, nun hat Blizzard noch etwas Neues zu Hearthstone: Heroes of Warcraft gezeigt. Aus dem kurzen Teaser bekommen wir kaum Informationen, doch mit Hinblick auf das Event am Wochenende reicht das einigen Spielern ja vielleicht aus, um sich auf die Enthüllungszeremonie zu freuen. Die wird am 1. November um 19 Uhr kostenlos auf Blizzards Twitch-Kanal übertragen, womöglich wird eine neue Erweiterung für Hearthstone angekündigt?

