Die Hearthstone-Macher von Blizzard Entertainment kündigten jüngst über die offizielle Seite des kartenbasierten Strategiespiels eine neue Erweiterung an. "United in Stormwind" ist in der Hauptstadt der Allianz angesiedelt und wird am 3. August erscheinen.

Zu den Inhalten gehören unter anderem 135 neue Karten und neue Quests für alle 10 Klassen. Eine detaillierte Übersicht aller Features bietet die erwähnte Homepage. Einen Render-Trailer zu United in Stormwind seht Ihr hier: