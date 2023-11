Hearthstones Erweiterung Showdown in den Ödlanden zum Thema Wilder Westen erscheint am 14. November

HQ

Hearthstone entführt die Spieler im November mit seiner nächsten großen Erweiterung mit dem Titel Showdown in the Badlands zurück in den Wilden Westen.

Während der BlizzCon 2023 wurde ein neuer Cinematic-Trailer enthüllt, der vor der Veröffentlichung am 14. November auf PC und Mobilgeräten erweitert werden soll.

Die Erweiterung ist eine Entstehungsgeschichte von Reno Jackson und Elise Sternensucher aus Hearthstone und zeigt, wie die beiden zusammenarbeiten, um die Pläne der zwielichtigen Bloodrock Mining Company zu durchkreuzen.

Hier könnt ihr euch den neuen Cinematic-Trailer ansehen: