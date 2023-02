Hearthstone kündigt Preiserhöhungen für Gegenstände im Spiel an

HQ

Hearthstone erhöht den Preis seiner Gegenstände im Spiel in mehreren Regionen, darunter Großbritannien, die Ukraine, die Türkei, Australien, Neuseeland, Japan und viele mehr.

Dies wurde in einem offiziellen Beitrag in den Hearthstone-Foren beschrieben, in dem dargelegt wurde, dass die Preiserhöhung als Teil des 25.4-Patches für das Spiel eingeführt wird. Diese Anpassungen finden plattform- und filialübergreifend statt.

Während wir wissen, dass die Preise steigen und wo sie steigen, wissen wir nicht, um wie viel sie in die Höhe schießen werden. Wir wissen auch nicht, ob diese Erhöhungen auf bestimmte Artikel beschränkt sein werden oder eine filialweite Erhöhung sein werden. Einige glauben bereits, dass sie herausgefunden haben, wie stark die Preise in ihren Regionen steigen werden, und obwohl dies nicht offiziell bestätigt wurde, sieht es schlecht aus, da die Argentinier einen 7-fachen Anstieg für ihre In-Game-Shop-Einkäufe sehen.

Diese Entscheidung kommt bereits bei den Fans nicht gut an, die sich besonders mit der Entscheidung auseinandergesetzt haben, die Preise in der Ukraine zu erhöhen, einem Land, das seit fast einem Jahr dank der russischen Invasion eine leidende Wirtschaft hat.