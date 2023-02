Hearthstone Kehrt im neuen Mini-Set zu Naxxramas zurück

HQ

Hearthstone veröffentlicht ein neues Mini-Kartenset zur Unterstützung der jüngsten Erweiterung March of the Lich King am 14. Februar.

Das Mini-Set mit dem Titel Return to Naxxramas wird für diejenigen, die das Kartenspiel von Anfang an gespielt haben, ziemlich nostalgisch sein, da Naxxramas der Schauplatz für die allererste Erweiterung war.

Insgesamt werden 38 Karten zu Hearthstone in Rückkehr zu Naxxramas hinzugefügt und können im Ingame-Shop für 2.000 Gold oder 1.500 Runensteine erworben werden. Sie können auch Ihr Glück versuchen, diese Karten durch Pakete im Shop zu bekommen.

Nur fünf Karten aus dem Mini-Set wurden bisher enthüllt, aber da ein Veröffentlichungsdatum so bald kommt, können wir uns vorstellen, dass das Wochenende mit weiteren Enthüllungen gefüllt sein wird.