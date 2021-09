Hearth & Home: Valheim-Update richtet euch häuslich ein

HQ

Vor ein paar Monaten war Valheim ein großes Ding, doch mittlerweile scheinen viele Spieler weitergezogen zu sein. Iron Gate will das Momentum mit einem neuen Update zurückgewinnen und deshalb erlauben sie uns in einem frischen Video einen kleinen Vorgeschmack auf einige der neuen Funktionen, die zurückkehrende Spieler erwarten.

Das Update "Hearth and Home" konzentriert sich auf den Aspekt Hausbau und es stellt den Spielern neue Gegenstände zur Verfügung, mit denen sie ihre Häuser wohnlich einrichten können. Darüber hinaus wurde das Kampfsystem von Valheim überarbeitet, da sich die Waffen nun unterschiedlicher anfühlen sollen. Auch das System zum Blocken wurde verändert, da ab sofort die Anzahl eurer Lebenspunkte in die Rechnung miteinbezogen wird.

Spieler können neuerdings Birken, Eichen und Zwiebeln pflanzen und viele Nahrungsmittel stellen jetzt entweder Gesundheit oder Ausdauer wieder her. Gezähmten Tieren dürft ihr in der neuen Spielversion einen Namen geben und ungewollte Items können mit einem bestimmten Gegenstand zerstört werden. Es lassen sich noch weitere Quality-of-Life-Updates finden, über die ihr euch auf Steam informieren könnt. Iron Gate empfiehlt allen zurückkehrenden Spielern, ein neues Abenteuer zu beginnen, um all die Änderungen vollständig zu erleben.