Heart of Stone ist ein Hit auf Netflix

HQ

Der Actionfilm Hidden Strike von Jackie Chan und John Cena ist von der Spitze der Netflix-Liste der beliebtesten Filme verdrängt worden. Stattdessen sind es Gal Gadot und ihr Spionagethriller Heart of Stone, die den Streaming-Dienst mit 33 Millionen Aufrufen und fast 70 Millionen gestreamten Stunden am ersten Wochenende aufgeräumt haben. Tolle Zahlen, auch wenn es nicht annähernd an Extraction 2 und seine mächtigen 88 Millionen gestreamten Stunden heranreicht. Etwas, mit dem wohl kein anderer Netflix-Film für eine gewisse Zeit mithalten kann.

Hier bei Gamereactor mochten wir den neuen Film von Gal Gatod nicht besonders und haben dem Film in unserer Rezension eine niedrige Punktzahl gegeben.

Hast du Heart of Stone gesehen und was denkst du über den Film?