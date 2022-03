HQ

Ein halbes Jahr nachdem Sea of Thieves in 2018 veröffentlicht wurde, ist eine Novelle ("Athena's Fortune") aus der Feder von Chris Allcock veröffentlicht worden. Der Autor begleitet Rare bereits seit zwei Jahrzehnten und er war unter anderem an Kameo: Elements of Power beteiligt. Der Twitter-Account des Spiels hat nun enthüllt, dass Allock eine zweite Novelle ("Heart of Fire") verfassen wird, in denen er die Abenteuer des bösen Piraten Kapitän Flameheart beschreibt.