Head-to-Head: Sind die Spiele zu lang?

In diesem Jahr gab es einige absolute Liebhaber von Videospielen. Zwischen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Baldur's Gate III haben wir in diesem Jahr bereits einige wirklich bemerkenswerte Titel gesehen, und Starfield möchte sich diesem Kampf anschließen, wenn es in ein paar Wochen debütiert. Mit diesen massiven Titeln im Hinterkopf sind Ben und Alex erneut aneinandergeraten, um über die Spiellänge zu diskutieren und darüber, ob Videospiele zu lang werden oder nicht.

Spiele werden zu lang - Ben

Ich habe keine Kinder oder eine junge Familie, um die ich mich kümmern muss. Ich muss mir nicht einmal Sorgen um ältere Verwandte machen oder mich mit vielen Situationen auseinandersetzen, denen viele Menschen auf der ganzen Welt ihre Freizeit opfern. Verdammt, ich habe nicht einmal einen Garten, den ich pflegen muss. Jenseits meines Jobs, meines sozialen Lebens und meiner Hunde lebe ich für mich, mich und mich. Trotzdem habe ich immer noch nur ein paar Stunden Freizeit am Tag, und in dieser Freizeit muss ich mich entscheiden, ob ich mich hinsetze und auf einen Film einschlage oder ein Spiel spiele, das ich in meinem Backlog habe. Bei Titeln wie Alan Wake Remastered, Metroid Dread, Street Fighter 6 ist das alles kein Problem, aber für einige Spiele bedeutet dies, dass ich mich für eine mehrmonatige Investition anmelde - und das vorausgesetzt, ich verliere mich nicht in der Soße, wenn ich sie spiele.

Nach der Veröffentlichung Ende Mai habe ich es vor zwei Wochen endlich geschafft, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fertigzustellen. Wenn ich "fertig" sage, meine ich, dass du die Haupthandlung und etwa die Hälfte der Nebenquests und etwa ein Drittel der Nebenaktivitäten abschließen musst. Im Wesentlichen habe ich wahrscheinlich etwa 40% des Spiels gesehen. Aber ich habe Monate gebraucht, um hier und da zu spielen, um so weit zu kommen, und jetzt ist Baldur's Gate III hier, und Starfield ist gleich um die Ecke, also habe ich keine andere Wahl, als Tears of the Kingdom beiseite zu legen, wenn ich beabsichtige, eines dieser Spiele aufzunehmen.

Aber es sind nicht nur die Mega-RPGs mit 100+ Stunden, die für mich ein Problem darstellen, alles, was länger als 25 Stunden dauert, wird schwierig. Ich liebe ein Spiel, das in 10-20 Stunden abgeschlossen werden kann. Diablo IV war perfekt für mich. Ebenso wie Star Wars Jedi: Survivor, Dead Space, Resident Evil 4, Pikmin 4, Final Fantasy XVI und sogar Hogwarts Legacy wirklich. Diese Spiele, auf die ich mich für ein paar Wochen festlegen kann, die Haupterzählung schlagen, einige zusätzliche Aktivitäten ausführen und sie vielleicht zu 100% abschließen kann, wenn es mich wirklich anzieht, haben meiner Meinung nach die perfekte Größe, da sie es schaffen, sich auf die gleiche Weise auszuzeichnen wie die gigantischen RPGs, nur auf kompaktere Weise. Und für das, was es wert ist, haben Spiele dieser Größe in der Regel viele Möglichkeiten, das Erlebnis weit über die 20-Stunden-Marke hinaus zu verlängern, wenn Sie möchten.

In Jahren mit weniger großen Veröffentlichungen ist die Spiellänge weniger ein Problem, aber im Jahr 2023 hatten wir selten eine Pause, und das wird sich auch im Herbst nicht ändern. Zwischen Marvel's Spider-Man 2, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, The Crew Motorfest, Avatar: Frontiers of Pandora, Super Mario Bros. Wonder und so weiter, es gibt viel, worauf man sich freuen kann. Glücklicherweise scheint keines dieser Spiele sehr lang zu sein, aber ich bin mir bereits bewusst, dass Starfield und Baldur's Gate III auf Eis gelegt werden müssen, während ich diese anstehenden Projekte erobere, oder umgekehrt.

Genau deshalb denke ich, dass wir kürzere, engere Spiele brauchen. Bei der Menge an Live-Service-Projekten, die es gibt, sollten Spiele, die Sie in einem angemessenen Zeitraum genießen und dann wieder verlassen können, häufiger vorkommen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist immer ein Gesprächsthema, aber wenn ein Spiel gut gestaltet ist, eine fesselnde Geschichte hat, nicht fehlerhaft ist und Spaß macht, spielt es keine Rolle, ob es 10 oder 45 Stunden dauert, ich werde es trotzdem genießen. Es gibt einen Platz für große Spiele, aber wir brauchen nicht jedes Spiel auf dem Markt, um einen Wiederspielwert und Inhalte zu haben, die es über Dutzende von Stunden strecken, und da bin ich mir sicher.

Spiele werden NICHT zu lang - Alex

Es gibt einige unglaublich lange Spiele da draußen, ja. Baldur's Gate III kann deine Aufmerksamkeit für Hunderte von Stunden fesseln, wenn du es zulässt, und es dauert eine Weile, bis es abgeschlossen ist. Andere große Spiele in diesem Jahr brauchen ähnlich viel Zeit, und dies mit einem Problem in der Branche in Verbindung zu bringen, scheint ein bisschen übertrieben zu sein, wenn Sie mich fragen.

Nicht jeder, der Spiele spielt, hat einen Job, bei dem er sie spielen muss. Sie können frei entscheiden, wie sie ihre Zeit verbringen und welche Spiele sie spielen möchten. Einige werden so viele Spiele wie möglich ausprobieren wollen, während andere nur ein paar große AAA-Käufe tätigen möchten. Da die Leute wirklich frei sind, ihre Zeit so zu verbringen, wie sie wollen, wird das Argument gegen längere Spiele viel mehr zu einer persönlichen Angelegenheit als zu einem, das tatsächlich mit der Branche zu tun hat.

Darüber hinaus ist ein wichtiger Punkt, der für längere Titel spricht, dass sie mehr für Ihr Geld bieten. Für fünfzig britische Pfund kann ich Baldur's Gate III kaufen, was mir mindestens 70 Stunden Zeit gibt, nur um die Geschichte des Spiels zu beenden. Das Gleiche gilt für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, die neueren Assassin's Creed-Spiele, Elden Ring, Red Dead Redemption 2 und viele mehr. Alle diese Spiele wurden auch von der Kritik gelobt, so dass, selbst wenn nicht jeder die Zeit findet, sie zu beenden, diejenigen, die es tun, die Erfahrung lieben.

Wenn Sie nicht die Zeit haben, ein längeres Spiel zu spielen, aber jeder es liebt, kann es ein bisschen FOMO geben, aber während der Beginn einer längeren Erfahrung entmutigend sein kann, werden diese Stunden dahinschmelzen, wenn es sich lohnt. Ich habe 85 Stunden in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verbracht, ohne das Gefühl zu haben, dass ich überhaupt lange in Hyrule verbracht habe. Nicht jedes Open-World-Spiel wird diesen Effekt haben, aber diejenigen, die es tun, haben sich als die Investition wert erwiesen.

Kürzere, süßere Abenteuer sind auch großartig, versteh mich nicht falsch, aber mit Game Pass und PS Plus kannst du jetzt eine Weile auf so etwas wie Ratchet & Clank: Rift Apart warten und es als Teil dieser monatlichen Kosten spielen, anstatt über 60 £ für ein 10-stündiges Erlebnis auszugeben. Da die Preisgestaltung von Spielen immer unfairer wird, sollten wir diejenigen loben, die Ihnen eine würdige Zeit für das geben, was Sie bezahlen.

2023 könnte und wird wahrscheinlich als eines der besten Gaming-Jahre seit vielleicht Jahrzehnten in die Geschichte eingehen. Wir haben schon so viel und es wird nur noch mehr kommen. Das kann ein wenig beängstigend sein, besonders wenn man bedenkt, wie viele dieser unglaublichen Titel riesige RPGs sind, aber es bleibt viel Zeit, sie in die Hand zu nehmen und zu spielen, wenn Sie möchten, oder sie auf der Strecke zu lassen. Längere Spiele sind oft Einzelspieler, was bedeutet, dass es nur an Ihnen liegt, wann Sie sich entscheiden, einzutauchen.