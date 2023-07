Head-to-Head: Barbenheimer

HQ

Junge, haben wir an diesem Wochenende die Qual der Wahl. Ab sofort können Sie ins Kino gehen und entweder den massiv gehypten Barbie oder den äußerst vielversprechenden Oppenheimer sehen. Zweifellos denken viele von Ihnen darüber nach, an diesem Wochenende einen oder vielleicht beide Filme zu sehen, aber welchen sollten Sie zuerst sehen? Ben und Alex haben dazu widersprüchliche Meinungen, also lassen Sie uns noch einmal zusammenstoßen, um Ihnen Gründe zu nennen, warum Sie einen Film dem anderen vorziehen sollten.

Alex - Barbie

Wenn wir gefragt werden, ob wir zuerst die guten oder die schlechten Nachrichten haben wollen, werden wir oft das Schlimmste aus dem Weg räumen, damit wir uns an den guten freuen können. Viele Menschen nähern sich Barbenheimer auf diese Weise, wollen erst einmal den deprimierenden Blick auf die verheerendste Erfindung der Menschheitsgeschichte aus dem Weg räumen, um dann den Glanz und Glamour des realen Kinoereignisses des Sommers genießen zu können. Ich verstehe dieses Argument, aber ich persönlich werde zuerst Barbie sehen, und ich denke, Sie sollten das auch tun.

Zunächst einmal, wie wir bereits wissen, gibt es eine immense Menge an Kenergie, die Barbie umgibt. Es ist eine Kraft, die nicht gemessen werden kann, eine Schwingung, die man entweder spürt oder nicht. Ich glaube, dass die Kenergie, die wir sehen werden, wenn wir Barbie zuerst sehen, die Depression, die Oppenheimer erzeugt, bei weitem übertreffen wird. Auch wenn es einen direkt nach dem Anschauen zum existenziellen Grübeln zwingt, sollte der schiere Spaß an Barbie durchgehend ausstrahlen, sodass man immer an den Rausch des Films denkt, den man zuerst gesehen hat. Sie werden nicht mit einer traurigen Note enden, wenn Sie Oppenheimer zuletzt sehen oder wenn Sie ihn zuerst sehen, denn ich glaube, Barbie wird einfach so hell und lustig sein, dass selbst drei Stunden Nolans Bestes Sie nicht runterziehen können.

Wenn Sie über die Laufzeit von Oppenheimer sprechen, ist das Letzte, was Sie tun möchten, bei Barbie anzuhalten und sich nicht bereit für eine lustige Zeit zu fühlen. Wenn Sie drei Stunden im Theater sitzen, werden Sie wahrscheinlich ausgelaugt sein, besonders nachdem Sie den Inhalt von Oppenheimer gesehen haben. Meiner Meinung nach gibt dies Barbie keine faire Chance, da es so ist, als würde man zu einer Geburtstagsfeier rocken, nachdem man bei einer Beerdigung verkatert war. Barbie wird auch nicht nur lachen, und wie wir aus Gerwigs früheren Arbeiten wissen, kann sie Momente schaffen, die wirklich an den Herzen zerren. Vielleicht wird es also nicht der Muntermacher sein, auf den wir alle hoffen, und könnte dazu führen, dass Sie sich noch schlechter fühlen, besonders nachdem Sie Oppenheimer ertragen haben.

Auch zu Spoilern gibt es etwas zu sagen. Über Oppenheimer kann man nur sehr wenig verraten, abgesehen von tatsächlichen Aufnahmen aus dem Film. Niemand wird mitten im Kino "die Bombe geht hoch" schreien, um Sie zu verärgern, denn wenn Nolan nicht auf eine alternative Wendung in der Geschichte abzielt, wie Robert Downey Jr. im Oppenheimer-Trailer sagt, wissen wir alle, was als nächstes passiert ist. Es ist historische Fiktion, die auf Tatsachen basiert, während Barbie es ist, nun, ich sollte nicht sagen müssen, dass dies eine wilde Handlung ist, bei der niemand wirklich weiß, was passieren wird. Ich sage nicht, dass Sie die ganze Zeit mit den Zähnen knirschen werden, nachdem Ihnen jemand ein Story-Detail erzählt hat, aber in Barbie gibt es noch mehr zu ruinieren, und um diese Ruinierung zu vermeiden, empfehle ich Ihnen, es zuerst zu sehen.

Dies ist keine unglaublich ernst gemeinte Empfehlung, und es gibt keine richtige Reihenfolge, in der man zuerst sehen sollte, aber ich denke, wenn Sie für eine gute Zeit hier sind, nicht für eine lange Zeit, werden Sie Ihre Tickets für eine frühere Barbie-Vorführung kaufen wollen. Wer weiß, vielleicht haben Sie nach einer guten Portion Glamour und Glanz in Ihrem Leben nicht einmal mehr Lust auf das melodramatische sogenannte Kino von Oppenheimer.

Ben - Oppenheimer

Interstellar, Inception, Dunkirk, The Dark Knight, Memento, The Prestige. Was haben all diese absolut unglaublichen Filme gemeinsam? Christopher Nolan. Es gibt nur wenige Filmemacher in der heutigen Zeit, die mit ihrem Namen das gleiche Prestige verbinden wie dieser Mann. Er ist ein Meister darin, Filme zu schaffen, die auf der großen Leinwand erlebt werden sollen, und in diesem Sinne kann es an diesem Wochenende vor allem nur eine Wahl geben: Oppenheimer.

Die Klasse und Qualität, die mit Nolans Namen verbunden ist, bestätigt bereits, dass Oppenheimer einer für die Ewigkeit sein wird. Dieser dramatisierte Blick auf das Leben von Robert J. Oppenheimer und wie er dazu beigetragen hat, die Manhattan Project zu gründen und dann zu leiten, und ihre Ziele, die Nazis im Wettlauf um den Bau der ersten Atombombe der Welt zu schlagen, wird eine Geschichte mit Gewicht und Schwerkraft sein, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben.

Nolan ist ein Meister darin, komplizierte Erzählungen zu weben und sie dann mit wunderschön gerahmten Aufnahmen zu akzentuieren, die es den talentiertesten Schauspielern der Welt ermöglichen, mit immersiven und atemberaubenden Darbietungen zu glänzen. Während niemand an der Fähigkeit von Barbie-Regisseurin Greta Gerwig zweifelt, Filme zu schaffen, existiert Nolan einfach eine Klasse für sich, weshalb es bemerkenswert ist, dass der Mann noch nie einen Oscar gewonnen hat. Nach dem zu urteilen, was einige der an Oppenheimer beteiligten Darsteller sagen, könnte dieser Film der Richtige sein.

Apropos Besetzung: Sicher, Barbie hat sich Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell, Emma Mackey und eine Vielzahl anderer Stars geschnappt, aber Oppenheimer hat alle Register gezogen und eine Besetzung auf Avengers-Niveau zusammengestellt. Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Kenneth Branagh, Alden Ehrenreich, Rami Malek, Gary Oldman, Casey Affleck, die Liste geht weiter und weiter und weiter.

Aber zugegeben, alles, was ich bisher wirklich getan habe, ist, die aufregenden Teile des Films hervorzuheben, die Ihnen die Marketing-Schläger von Universal seit Monaten in den Hals rammen. Warum sollten Sie sich also an diesem Wochenende Oppenheimer über Barbie ansehen? Es ist einfach und dreht sich um die Tatsache, dass Nolans Filme einen normalerweise umhauen.

Wenn Sie jemals einen Beweis dafür brauchten, dass es keine gute Idee ist, einen Christopher Nolan-Film als zweiten Teil einer Doppelvorstellung zu sehen, dann müssen Sie nur versuchen, Inception, Interstellar oder Tenet direkt nach so ziemlich jedem anderen Film zu sehen. Diese Filme nehmen es mental aus dir, da sie dich durch eine verwirrende und aufregende epische Geschichte ziehen und dabei deinen Verstand in Brei verwandeln. Bei Oppenheimer dreht sich alles um Kernphysik und die Ethik, die mit diesem Forschungsgebiet einhergeht, und wenn ich an diesem Wochenende mein Leben aufs Spiel setzen müsste, dann wäre es, dass Oppenheimer geistig anstrengender sein wird als Barbie.

Lange Rede, kurzer Sinn, egal, ob Sie sich an diesem Wochenende nur einen dieser Filme ansehen oder sich für die Barbenheimer-Doppelvorstellung entscheiden, es gibt nur einen Film, den Sie zuerst sehen sollten: Oppenheimer. Das Letzte, was Sie wollen, ist, mit rosa Farbpaletten und albernem Humor überladen zu werden, bevor Sie sich für das dreistündige Mega-Monster Oppenheimer hinsetzen. Nein, Barbie ist das Sahnehäubchen an diesem Wochenende an den Kinokassen, also tun Sie sich selbst einen Gefallen und sehen Sie sich Nolans nächstes Epos vor allem anderen an.