Wales Interactive hatte bereits im April ihr nächstes Projekt angekündigt, ein Adventure mit echten Filmszenen namens Headspun. Entwickler Superstring entwirft den Titel, der diese Woche einen Release-Termin bekommen hat. Am 28. August dürft ihr in das Spiel eintauchen, bedient werden die Plattformen Mac, PC, Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One.

