Heads of State sieht lächerlich aus, ist aber im finalen Trailer actionreich

Wir lernten John Cena und Idris Elba zum ersten Mal als Schauspielduo in The Suicide Squad aus dem Jahr 2021 kennen, wo die beiden als Peacemaker bzw. Bloodsport auftraten und ein denkwürdiges Duo voller witziger Scherze und viel Action ablieferten. Diesen Sommer wird dieses Duo zurückkehren, aber nicht als DC-Antihelden.

Prime Video wird den Film Heads of State uraufführen, und dies ist ein buchstäblich benanntes Projekt, bei dem Elba den britischen Premierminister und Cena den US-Präsidenten spielt. Vor diesem Hintergrund finden sich die beiden bald in einer ernsten und tödlichen Wendung der Ereignisse wieder, nachdem die Air Force One abgeschossen wird, was dazu führt, dass das Duo rennen und um ihr Leben kämpfen muss, während Attentäter und Killer sie jagen. Zum Glück haben sie ein wenig Hilfe in Priyanka Chopra, Jonas' MI6-Agentin und Jack Quaids geschickter Agentin.

Unnötig zu erwähnen, dass man wahrscheinlich nicht viel mehr hören muss, um zu verstehen, was für ein Film dies sein soll, aber es sieht so aus, als würde es ein unterhaltsames Action-Fest werden, wie der letzte Trailer mit viel Gewalt, eleganter Choreografie, urkomischem Geplänkel und unzähligen Explosionen beweist.

Schaut es euch unten an, alles vor Heads of State, das am 2. Juli am Prime Video eintrifft.