He-Man wird gleich beitreten Fortnite

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Was hätten Sie gesagt, wenn wir Ihnen diese Frage gestellt hätten: "Glauben Sie, dass Charaktere aus Masters of the Universe in Fortnite auftauchen werden?" – wir vermuten, Sie hätten so etwas geantwortet wie: "Natürlich, wurde das nicht schon angekündigt?"

Aber... Tatsächlich war es das nicht, obwohl wir wahrscheinlich alle dachten, es sei nur eine Frage der Zeit, denn es ist praktisch ein Naturgesetz, dass alles Popkulturelle früher oder später zu Fortnite gelangt. Das gesagt, ist es jetzt bestätigt. Ein kurzer Teaser auf Instagram zeigt, dass Masters of the Universe tatsächlich nach Fortnite kommt.

Ein genaues Datum wurde noch nicht bestätigt, aber wir bekommen einen kurzen Blick auf die Figur He-Man, die seinem animierten Gegenstück aus den 80ern ähnelt, komplett mit Cel-Shading. Wir vermuten, dass sich ihm weitere anschließen, und wir werden mit weiteren Details zurückkommen, sobald wir sie kennen.