He-Man und Teela müssen ganz Eternia in Masters of the Universe: Revolution retten

In nur wenigen Wochen können Fans von Kevin Smiths Version des Masters of the Universe -Franchise das nächste Kapitel dieses animierten Projekts auf Netflix sehen. Bekannt als Masters of the Universe: Revolution, wird dies die nächste große Phase der Serie sein und die Geschichte erzählen, wie He-Man und Teela zusammenkommen, um die Herrschaft eines weitaus mächtigeren Skeletor zu beenden, der zuvor die beiden Helden besiegt und Eternia erobert hat.

In der Serie wird wieder eine ziemlich hochkarätige Besetzung zu sehen sein, darunter Chris Wood als He-Man, Melissa Benoist als Teela, Mark Hamill als Skeletor, Lena Headey als Evil-Lyn sowie Keith David und William Shatner.

Die Serie soll am 25. Januar 2024 erscheinen, und Sie können sich unten einen vollständigen Trailer für die Serie ansehen, um einen Blick auf die animierte Action zu werfen, die sie den Fans bieten wird.