He-Man muss in der neuen Comicserie Masters of the Universe eine präternianische Kraft finden

He-Man und das Masters of the Universe -Franchise wurde in jüngster Zeit hauptsächlich von Kevin Smith getragen, der alle möglichen lustigen Animationsprojekte für Netflix geliefert hat. In der Zukunft wird dies mit einem Live-Action-Film von Amazon MGM Studios erweitert, und in der Gegenwart, nun ja, in der Gegenwart wird He-Man versuchen, die Comic-Welt zu erobern.

Eine neue Serie mit dem Namen He-Man and the Masters of the Universe #1: The Sword of Flaws Part 1 ist debütiert, und es ist der Beginn einer vierteiligen Serie, in der He-Man und der Rest der Helden von Eternia sich zusammenschließen, um eine Preternian Macht zu finden, um Skeletor daran zu hindern, seine Handschuhe an die Macht zu bekommen und letztendlich auch das Land zu retten.

In der Zusammenfassung des Comics heißt es weiter: "Eine Legion von heroischen Kriegern beschützt das magische Reich Eternia. Angeführt werden sie von Teela, dem Hauptmann der königlichen Garde, dem Waffenmeister, dem Waffenmeister und Kampfausbilder, und dem mächtigen und heldenhaften He-Man. Diese Helden, die als die Meister des Universums bekannt sind, halten Bedrohungen wie den bösen Skeletor und seine Schergen in Schach. Doch als ein uraltes und böses Artefakt aus der Tiefe ausgegraben wird, müssen die Meister des Universums das Land auf der Suche nach dieser präternianischen Macht durchkämmen... oder riskieren, dass es in die Hände ihrer größten Feinde fällt."

Der Comic wird von Tim Seeley geschrieben und von Freddie E. Williams II illustriert, wobei Dark Horse Comics als Herausgeber festgelegt ist. Die erste Ausgabe ist jetzt erschienen und wir gehen davon aus, dass die verbleibenden drei Ausgaben der Serie, die "fest in der klassischen Welt von Masters of the Universe verwurzelt" ist, noch in diesem Jahr und im Jahr 2026 erscheinen werden.

