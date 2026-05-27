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Masters of the Universe: Tales from Eternia
He-Man kehrt nächsten Monat in einer Zeichentrickserie zurück
Masters of the Universe: Tales from Eternia feiert auf YouTube Premiere mit 20 Episoden zum Genießen.
Es scheint, als hätte Mattel wieder den He-Man-Fieber erwischt, und vor der Premiere von Masters of the Universe hat das Toy Book Magazin bestätigt, dass noch mehr auf dem Weg ist. Offenbar können wir uns bereits nächsten Monat auf eine 20-teilige animierte TV-Serie basierend auf dem Film freuen.
Die Premiere ist am 10. Juni geplant (es ist unklar, ob alle Episoden auf einmal erscheinen oder über die Zeit verteilt werden), wobei Matthew Brown sowohl als Autor als auch Regisseur fungiert. Die neue Serie trägt den Titel Masters of the Universe: Tales from Eternia , und hoffentlich bekommen wir sie bald in einem ersten Trailer genauer an.