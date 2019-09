HD-Remake zu Trials of Mana wechselt Ende April 2020 zwischen Licht und Schatten

Das Remake von Trials of Mana war heute Nacht ebenfalls ein Thema auf der Nintendo Direct. Nintendo hat in einem Trailer die Überarbeitungen der aufwändigen HD-Neuauflage besprochen und ein Erscheinungsdatum genannt. Bislang galt das erste Quartal 2020 als Release-Zeitfenster, in der Übertragung war jedoch vom 24. April die Rede - das ist ein bisschen später, als ursprünglich angenommen, gilt aber wohl auch für die Versionen auf PC und PS4. In Trials of Mana entscheiden wir uns offenbar für verschiedene Charaktere, die über die Geschichte bestimmen, die wir im Spiel erleben. Nintendo erwähnt die Entwicklung der Figuren und spricht erweiterten Bewegungsoptionen, Attacken und Juggle-Mechaniken.

