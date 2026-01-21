HDMI 2.2 wird unsere visuelle Immersion beim Gaming maximieren

HQ

Vielleicht betrachtest du dein HDMI-Kabel nicht als einen wichtigen Teil deines Spielerlebnisses. Schließlich verbindet es doch nur deine Konsole mit dem Fernseher, oder? Falsch! HDMI ist ein wichtiger Bestandteil, um sicherzustellen, dass Ihr Fernseher oder Gaming-Monitor die Leistung einer Konsole oder eines PCs optimal nutzt und Ihnen die Bildqualität bietet, die Sie verdienen. Das scheint sich mit der 2.2-Innovation von HDMI nur noch zu verbessern, die wir auf der CES überprüft haben.

Begleitet vom Marketing- und Betriebsleiter von HDMI, Brad Bramy, wurde uns alles darüber erklärt, wie HDMI 2.2 ein großer Wendepunkt für die visuelle Immersion sein könnte. "HDMI 2.2 baut auf den vorherigen Spezifikationen auf. Das ist also das, was wir Next-Gen-HDMI-Technologie nennen, und sie unterstützt bis zu 96 Gigabit pro Sekunde Bandbreite", sagte er.

"Also, abgesehen von 48 Gigabytes, was unterstützt das? Also mehr immersives Spielen, schnellere Karten", fuhr Bramy fort. "Die Chiphersteller arbeiten bereits daran, die höheren Geschwindigkeiten auf den Markt zu bringen. Und es sind nicht nur 96. Es ist alles über dem aktuellen 48. Eine Sache, die sie in der HDMI 2.2-Spezifikation haben: Wenn du sagen willst, du bist ein HDMI 2.2-Produkt und unterstützt die höhere Bandbreite, dann sind es nicht nur 96, sondern du musst etwa 64, 80 oder 96 unterstützen. Also einfach mehr Möglichkeiten, mehr Immersion."

Das Ultra 96 HDMI-Kabel soll im ersten Quartal 2026 auf den Markt kommen, und auch wenn es etwas dauern mag, bis die Hersteller mit den Fähigkeiten des Kabels Schritt halten, scheint es bald so, als könnten wir ein neues Maß an visueller Immersion erleben. Weitere Details zu HDMI 2.2 finden Sie unten: