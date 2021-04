HBO-Serie zu The Last of Us: Tommy-Darsteller bekannt

You're watching Werben

Vor knapp zwei Monaten erfuhren wir, dass Pedro Pascal und Bella Ramsey in der kommenden HBO-Serie zu The Last of Us Joel und Ellie spielen. Jetzt wurde auch einer der Nebendarsteller offiziell bestätigt. Es handelt sich um die Rolle von Tommy Miller, Joels Bruder, den Ihr aus beiden Spielen kennt.

Wie wir nun wissen, wird die Rolle von Gabriel Luna gespielt, der beispielsweise in Agents of S.H.I.E.L.D und Terminator: Dark Fate zu sehen war. Im Folgenden seht Ihr einen Vergleich zwischen Gabriel Luna und Tommy in The Last of Us: Part II.