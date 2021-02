HBO-Serie zu The Last of Us: Joel und Ellie sind gefunden

You're watching Werben

Gestern machten Gerüchte die Runde, laut denen die Rolle des Joel in der HBO-Serie zu The Last of Us dem zweifachen Oscar-Gewinner Mahershala Ali (Green Book, Moonlight, Staffel 3 von True Detective) angeboten wurde. Anscheinend haben die kursierenden Gerüchte die Serienmacher nervös gemacht - die Bekanntgabe der tatsächlichen Hauptdarsteller ließ nur kurz auf sich warten.

Wie wir nun wissen, wird Mahershala Ali nicht an Bord sein. An Prominenz mangelt es der Serie trotzdem nicht. Gestern wurde dem Hollywood Reporter bestätigt, dass die Rolle der Ellie von Bella Ramsey gespielt wird, die als tapfere Lyanna Mormont in Game of Thrones überzeugte. Die Webseite Deadline enthüllte parallel, dass Joel von Pedro Pascal verkörpert wird. Pedro Pascal könntet Ihr unter anderem als Oberyn Martell aus Game of Thrones, Mando aus The Mandalorian und Javier Peña aus Narcos kennen.

Sobald wir weitere Details zur Serie kennen, werden wir Euch informieren!