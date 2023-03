HBOs The Last of Us verwendete echte, trainierte Giraffen für diese Szene

HQ

Einer der ikonischsten Momente in ganz The Last of Us: Part I ist, als Joel und Ellie wandernde Giraffen treffen, als sie gegen Ende des Spiels in Salt Lake City ankommen. Nachdem die HBO Max TV-Serie nun abgeschlossen ist, gab uns die letzte Episode genau diesen Moment und wie die Produktionsfirma aussah, um es so authentisch wie möglich anzugehen, hat Variety jetzt enthüllt, dass echte, trainierte Giraffen verwendet wurden.

Dem Bericht zufolge verwendete die Szene eine Vielzahl von VFX-Bühnen, Kulissen und einem Drehort mit echten Giraffen aus dem Calagary Zoo. Anscheinend brachte das Team ein kleines Filmteam mit und musste die Giraffen akklimatisieren, um sich wohl zu fühlen, wenn sie von Fremden (Pedro Pascal und Bella Ramsey) gefüttert wurden.

Es dauerte anderthalb Monate, um diese Szene vorzubereiten und dann zu filmen, da die Giraffen trainiert werden mussten, um sich auch mit einem Gehege wohl zu fühlen, das von Greenscreen-Paneelen bedeckt war. Laut Produktionsdesigner John Paino war dies das "komplizierteste Zusammensetzen von VFX-Bühne, Kulisse und Location", an dem er je gearbeitet hat.

