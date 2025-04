HBOs The Last of Us kommt an den Spielen nicht vorbei

HQ

Wenn man bedenkt, dass wir immer noch sehnsüchtig auf mehr von der Welt von The Last of Us in einem Videospielformat warten, und vor allem, wenn man bedenkt, dass die zweite Staffel der HBO-Serie gerade dabei ist, die The Last of Us: Part II von 2020 zu adaptieren, fragst du dich vielleicht, ob das von der Kritik gefeierte Drama irgendwann die Spielserie übertreffen und seinen eigenen Weg gehen wird?

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter verriet Mitschöpfer Craig Mazin, dass dies absolut nicht der Fall sein wird und dass das Drama, wenn es das Spiel einholt, scheinbar einfach zu Ende gehen wird.

Mazin erklärte: "Ich werde nicht über das Spiel hinausgehen. Das sage ich ganz offen. Wenn die Leute also denken: "Oh, diese Jungs planen das alte Cash-Grab-Ding..."

Wofür Mazin die Tür offen lässt, sind Spin-off-Geschichten, vielleicht von einem anderen Schöpfer als ihm selbst. Er erklärt: "Ich setze im Grunde ein Jahrzehnt meines rapide schwindenden Lebens in Brand, um diese Geschichte zu erzählen. Die Serie ist so schwer zu machen. Es muss ein Ende haben. Also werde ich nicht daran vorbeigehen. Wer kennt mich, vielleicht gibt es eine Dunk and Egg The Last of Us-Show, die passiert, die jemand macht. Aber für mich stellt sich nur die Frage: Wird es eine weitere Saison oder braucht es zwei weitere? Wenn das alles in einer weiteren Saison passieren kann, großartig. Wenn wir das Gefühl haben, dass es Sinn macht, es in zwei Teile zu teilen, dann werden wir das tun."

Er merkt auch an, dass dies zwar eine Möglichkeit ist, aber nicht etwas, das HBO aktiv verfolgt, da "sie sehr respektvoll sind".

Möchten Sie, dass HBO die Welt von The Last of Us über das hinaus erkundet, was Naughty Dog produziert?