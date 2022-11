HBOs The Last of Us hat ein neues Poster erhalten

HQ

Es dauert weniger als zwei Monate, bis HBOs Version von The Last of Us um die Welt geht. Die Live-Action-Adaption von Naughty Dogs Arbeit soll am 16. Januar (15. Januar für diejenigen in den USA) auf HBO Max (Sky Atlantic / Now TV für diejenigen in Großbritannien und anderswo ohne Zugang zur HBO-Plattform) ausgestrahlt werden, und vor diesem Datum ist jetzt ein neues Poster für die Serie eingetroffen.

Auf diesem Poster sehen wir Pedro Pascals Joel und Bella Ramseys Ellie vor der Kulisse einer überwucherten und verwüsteten Stadt, von der wir annehmen, dass sie Boston ist. Das Poster hat auch den beigefügten Slogan "Wenn du in der Dunkelheit verloren bist, suche nach dem Licht", was zweifellos auf die Firefly-Gruppe von Überlebenden anspielt.

Ansonsten scheint es nicht mehr allzu lange zu dauern, bis ein neuer Trailer debütiert, da es so aussieht, als würde einer im Rahmen der Brazil Comic-Con am 3. Dezember kommen, um genau zu sein.