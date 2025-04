HBO's The Last of Us Die Premiere von Staffel 2 zog 5,3 Millionen Zuschauer an

HQ

Die Adaption der Fortsetzung von Naughty Dogs The Last of Us hat offiziell Premiere gefeiert, und obwohl Gaming-Fans wissen, was in der zweiten Staffel auf sie zukommt, gibt es in dem Zombie-Drama von HBO immer noch viele Menschen, die in das Unbekannte eintauchen.

Es scheint, dass Staffel 2 noch mehr Anziehungskraft hat als der Anfang von Staffel 1, denn laut Variety zog der Auftakt der zweiten Staffel von The Last of Us 5,3 Millionen Zuschauer an. Das sind 13 % mehr als in der ersten Folge der Show, aber nicht ganz die 8,2 Millionen Zuschauer im Finale.

Trotzdem ist noch viel Zeit, um diesen Rekord zu brechen. The Last of Us Staffel 2, die die Geschichte von Joel und Ellie in ein paar Jahren aufgreift, wird viele Wendungen haben, die wahrscheinlich das Interesse der Zuschauer aufrechterhalten werden, und so werden wir vielleicht im späteren Verlauf der Staffel weitere Zuschauerspitzen sehen.

Da sich die Zahlen für The Last of Us als sehr gut erweisen, besteht die Möglichkeit, dass sich die Verantwortlichen bei HBO fragen, ob sie die Geschichte weiterführen können. Derzeit ist geplant, drei Staffeln über die Ereignisse beider Spiele zu berichten und nicht über das Ausgangsmaterial hinauszugehen, aber wenn die Serie ein Hit wird, können sich die Pläne ändern.

