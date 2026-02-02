HBOs Harry-Potter-Reboot erhält ein neues Veröffentlichungsfenster

HQ

HBOs Harry-Potter-Serie fühlt sich definitiv so an, als würde sie ein großes Ding werden, wenn sie erscheint. Obwohl es viele riesige Serien gibt, die vom Sender produziert wurden, hat diese das Potenzial, das Potter-Fieber weltweit wiederzubeleben. Deshalb haben viele Fans das Veröffentlichungsfenster der Serie gespannt beobachtet, das bis jetzt irgendwann im Jahr 2027 lag.

"Wir sagen 2027", sagte HBO-Vorsitzender und CEO Casey Bloys im Gespräch mit Deadline. "Ich würde sagen, um es etwas einzugrenzen: Anfang 2027. Und jetzt werden Sie fragen, ob das Januar, Februar, März, April bedeutet, das sind wir noch nicht bereit zu sagen. Ich sage Anfang 2027."

Wenn wir raten müssten, würden wir das Veröffentlichungsdatum weiter in diese frühe 2027-Periode verschieben. Als die Serie 2024 geschrieben wurde, sagte Bloys jedoch, dass sie dieses Jahr hätte erscheinen können, also könnte eine Rückkehr ins Potterverse bis nächstes Jahr um diese Zeit geplant sein. Wir vermuten, sobald mit Staffel 1 losgeht, sollten die nächsten Staffeln kurz danach erscheinen, um den Fluch der Stranger Things fernzuhalten.