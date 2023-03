HBO veröffentlicht neuen Trailer zur vierten Staffel von Succession

HBO hat einen neuen Trailer für die vierte Staffel ihrer Emmy-prämierten Show Succession veröffentlicht, die am 27. März zurückkehrt.

Da diese kommende Serie die letzte der Show sein wird, muss das Drama, das sich in der dritten Staffel zusammenbraute, seinen Siedepunkt erreichen.

Für diejenigen, die nicht vertraut sind: Succession folgt der Familie Roy, der der globale Medienriese Waystar RoyCo gehört. Das Drama dreht sich hauptsächlich darum, wer das Konglomerat übernehmen wird, sobald der Patriarch der Familie, Logan Roy (Brian Cox), das Bild verlässt.

Als wir die Roys das letzte Mal verließen, waren die Pläne der Geschwister, den Fusionsvertrag ihres Vaters mit Lukas Mattson (Alexander Skarsgård) zu kippen, in Flammen aufgegangen, als bekannt wurde, dass Tom (Matthew Macfadyen) sie verraten und sich mit Logan versöhnt hatte.

Auch Greg (Nicholas Braun) ist immer noch sehr auf Logans Seite.

In diesem neuen Trailer scheint der Fusionsdeal so reibungslos wie immer zu verlaufen, und die Geschwister Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook) und Roman (Kieran Culkin) haben sich an die Konkurrenzfirma Pierce gewandt, um sich zu rächen.

Dies könnte sich für sie als schwierig erweisen, da die Neuformulierung von Logans Scheidung mit ihrer Mutter sie im Wesentlichen machtlos im Unternehmen gemacht hat.

Sie können die neue Serie nachholen und ansehen, wenn sie auf Sky oder NOW TV in Großbritannien veröffentlicht wird.