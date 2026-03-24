HBO veröffentlicht den ersten Blick auf die Harry-Potter-Serie, Teaser-Trailer erwartet morgen

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HBO hat nun das allererste Bild der kommenden Harry-Potter-Adaption veröffentlicht, und es fühlt sich auf jeden Fall ein wenig magisch an. Als ob das nicht genug wäre, gibt es deutliche Hinweise darauf, dass wir morgen einen Teaser-Trailer sehen werden – Neuigkeiten, die die meisten Potter-Fans vor Freude begeistern dürften.

Das heute veröffentlichte Bild gibt uns einen kleinen Vorgeschmack auf Harry, nun gespielt von Dominic McLaughlin, in voller Gryffindor-Kleidung auf dem Weg zum Quidditchfeld. Wie wir wissen, verspricht die Reihe, den Büchern deutlich treuer zu bleiben, mit einer Staffel pro Buch, und die Besetzung umfasst mehrere große Namen, darunter John Lithgow und Nick Frost, die die Rollen von Dumbledore bzw. Hagrid übernehmen.

Halte morgen die Augen offen, denn hoffentlich wird das hier wirklich bezaubernd.