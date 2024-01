HBO verdichtet die Gesamtheit von The Sopranos in TikTok-Videos

HQ

Warst du unschlüssig, ob du The Sopranos wegen der langen Liste von Staffeln und Episoden sehen sollst? Wenn ja, hat HBO eine Lösung nur für Sie gefunden.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der gefeierten Serie hat HBO damit begonnen, jede einzelne Episode des Dramas in einem 25-sekündigen Video zusammenzufassen, das auf TikTok angesehen werden kann. Während du also viel von der Brillanz der Serie verpassen wirst, wenn du dir diese Zusammenfassungen ansiehst, kannst du dir eine ziemlich gute Vorstellung von der Serie machen, ohne einen großen Teil deines Lebens darauf verwenden zu müssen, jede der vielen einstündigen Episoden stetig durchzuarbeiten.

Bisher hat HBO nur damit begonnen, Staffel 2 in Kurzvideos umzuwandeln, so dass Sie möglicherweise eine Weile warten müssen, wenn Sie die vollständige The Sopranos -Zusammenfassung wünschen, aber wenn nicht, können Sie hier vorbeigehen, um die Videos sofort anzusehen.