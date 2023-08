HBO über The Last of Us: "Es wird mindestens drei Staffeln geben"

HQ

Wir alle, die die meisterhaften Abenteuer von Naughty Dog gespielt und auch die erste Staffel der HBO-TV-Adaption gesehen haben, wissen sehr gut, dass sich die erste Staffel der Serie mit der Geschichte des ersten Spiels in ihrer Gesamtheit befasst hat. Aus 20 Stunden Spielen wurden etwa acht Stunden Fernsehen und für die kommende zweite Staffel sind wir daher davon ausgegangen, dass die zweite Staffel eine Geschichte mit The Last Of Us 2 teilen wird und dass sie dann vorbei ist, beendet. Aber Showrunner Craig Mazin (der auch hinter Tschernobyl steckte) stimmt dem nicht zu und hat nun ein wenig über die Fortsetzung gesprochen. Von "mehreren Staffeln" und höchstwahrscheinlich mehr als drei ist jetzt die Rede, was uns bei Gamereactor glücklich macht.

Craig Mazin:

"Wir haben HBO unsere Vision dargelegt, wie sich diese Serie nicht nur über eine Staffel, sondern über mehrere Staffeln erstrecken sollte. Es können am Ende drei oder fünf sein. Aber vier scheint eine gute Zahl zu sein. Einige Staffeln werden aufgrund der Geschichte, die wir erzählen, weniger Episoden benötigen und andere mehr."

Sollten wir davon ausgehen, dass die Geschichte von The Last of Us: Part II in mindestens zwei Staffeln aufgeteilt wird oder dass sie Staffeln basierend auf dem Drehbuch des kommenden The Last of Us: Part III machen werden?

