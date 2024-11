HBO setzt sich für J.K. Rowling ein: "Sie hat das Recht, ihre persönlichen Ansichten zu äußern"

HQ

HBO hat die Beteiligung der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling verteidigt. Die Autorin ging erstmals im Jahr 2020 mit ihren Ansichten, die viele als transphob bezeichnen, an die Öffentlichkeit. Zu dieser Zeit sah sie sich mit heftigen Gegenreaktionen und Kritik konfrontiert, was zu einer Verurteilung von allem führte, was mit Harry Potter zu tun hatte. Wir alle erinnern uns an die Kontroverse um das Hogwarts-Vermächtnis im letzten Jahr.

Es scheint jedoch, dass sich die Zeiten tatsächlich geändert haben. Variety berichtet, dass HBO-Chef Casey Bloys enthüllt hat, dass Rowling in derHarry Potter TV neuen Serie nicht gemieden wurde. Tatsächlich sei Rowling "sehr, sehr in den Prozess der Auswahl des Autors und des Regisseurs involviert gewesen", sagte Bloys, und ein Sprecher fügte hinzu, dass ihr "Beitrag von unschätzbarem Wert war".

Derselbe Sprecher schrieb in einer Erklärung auch, dass "J.K. Rowling das Recht hat, ihre persönlichen Ansichten zu äußern. Wir werden uns weiterhin auf die Entwicklung der neuen Serie konzentrieren, die von ihrer Beteiligung nur profitieren wird."

Rowling ist nicht von ihrem Anti-Trans-Posting im Internet abgerückt, und trotz des einen oder anderen Tweets über einen Harry-Potter-Casting-Aufruf hier und da hat sie wenig getan, außer ihren Online-Kreuzzug fortzusetzen.