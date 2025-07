HBO setzt J.J. Abrams' Duster eine Woche nach Beendigung der Ausstrahlung der ersten Staffel ab

HQ

Einer der größeren Neuzugänge in HBO Max, wie es wieder offiziell genannt wird, war diesen Sommer J.J. Abrams Krimidrama Duster. Die Serie spielt in den 1970er Jahren und zeigt Josh Holloway in der Hauptrolle als Fluchtfahrer für ein immer größeres Verbrechersyndikat, und obwohl das wie eine faszinierende Prämisse erscheinen mag, waren die Fans offensichtlich nicht einverstanden oder strömten nicht in Scharen zu der Serie, da HBO jetzt beschlossen hat, die Serie abzusetzen und ihre Laufzeit zu beenden.

Laut Deadline werden Duster nicht für eine zweite Staffel zurückkehren, was ein Vertreter von HBO Max in der folgenden Erklärung kommentierte.

"Obwohl HBO Max nicht mit einer zweiten Staffel von Duster vorankommen wird, sind wir so dankbar, dass wir die Chance hatten, mit den unglaublich talentierten Co-Schöpfern J.J. Abrams und LaToya Morgan und unseren Partnern bei Bad Robot und Warner Bros. Television zusammenzuarbeiten. Wir sind sehr stolz auf diese Serie, die von Josh Holloway und Rachel Hilson geleitet wird, und wir danken ihnen sowie unseren Darstellern und unserer Crew für ihre unglaubliche Zusammenarbeit und Partnerschaft."

Obwohl Holloway eine Handvoll Projekte in Arbeit hat, wirkt dies zweifellos ein kleiner Schlag, da es sein erster Auftritt seit etwa vier Jahren war, nachdem er zuletzt in den früheren Staffeln von Yellowstone als reicher Hedgefonds-Manager Roarke Morris aufgetreten war.

Haben Sie Duster gesehen und sind Sie enttäuscht von dieser Nachricht?