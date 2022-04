HBO möchte "TV-Universum" rund um Sherlock Holmes erschaffen

HQ

Es sieht so aus, als ob wir in der Zukunft sehr viel mehr vom brillanten Detektiv Sherlock Holmes sehen könnten, denn laut einem Bericht von The Hollywood Reporter entsteht bei HBO ein "TV-Universum" mit der britischen Spürnase im Mittelpunkt. Angeblich seien bislang zwei Serien mit der berühmten Romanfigur geplant, die vom Autor Sir Arthur Conan Doyle geschaffen wurde.

Robert Downey Jr. (der Schauspieler hat Holmes in der Vergangenheit selbst gespielt) ist über seine Produktionsfirma "Team Downey" als Executive Producer involviert. Unbekannt ist, ob der US-Amerikaner auch eine Rolle annehmen wird. Neben ihm soll laut The Hollywood Reporter der Producer Lionel Wigram (der war an den Sherlock-Holmes-Filmen beteiligt, in denen Guy Ritchie Regie führte) ebenfalls als Executive Producer auftreten. Da die Produktion noch nicht vollständig begonnen habe, sind Details zu diesem Zeitpunkt rar.