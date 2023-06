HBO Max wird in Europa ab nächstem Monat teurer

HQ

Wenn Sie ein Abonnent von HBO Max sind, sollten Sie im Laufe des Tages eine E-Mail über die Preiserhöhung erhalten haben, die ab dem 13. Juli in Kraft tritt. In Spanien und Finnland kostet der Streaming-Dienst zusätzlich 1 bis 9,99 Euro; in Portugal steigt der Preis erneut um 1 € auf 7,99 €; in Bulgarien wird der Preis von 4,99 € auf 6,99 € steigen; in Norwegen steigen die Kosten von 89 NOK (7,76 €) auf 99 NOK; in Schweden wird er von 89 SEK (7,69 €) auf 99 SEK erhöht; und in Dänemark wird der Preis von 79 DKK (10,60 €) auf 89 DKK steigen Die Ausnahme gilt für diejenigen unter Ihnen, die beim Start des Dienstes den sogenannten lebenslangen Rabatt in Anspruch genommen haben, und solange Ihr Abonnement noch aktiv ist, können Sie den um 50 Prozent reduzierten Preis genießen.

Als Grund für die Preiserhöhung nennt HBO Neuanschaffungen, Inhalte und Produktentwicklungen. Sie behaupten auch, dass das zusätzliche Geld aus der Preiserhöhung es ihnen ermöglichen wird, in noch bessere Inhalte zu investieren und den Service für uns Kunden zu verbessern. Es ist jedoch erwähnenswert, dass der Jahrespreis gleich bleibt, sodass der Schritt von HBO nur diejenigen unter Ihnen betrifft, die monatlich belastet werden. Sie können natürlich mehr von HBO selbst lesen.

Halten Sie die Preiserhöhung für angemessen?