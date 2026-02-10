HBO Max startet schließlich im März im Vereinigten Königreich und Irland

HQ

Angesichts der kommenden Harry-Potter-TV-Serie, die als Streaming-Event unvergleichbar gilt, und wie viele Briten enorme Fans von allem rund um die Zaubererwelt sind, ist es wirklich keine große Überraschung, dass HBO Max endlich ihre Angelegenheiten in Ordnung gebracht hat und bereit ist, die Streaming-Plattform im Vereinigten Königreich und Irland zu starten.

Geplant für den 26. März, wird dies der Termin sein, an dem der ansonsten sehr weit verbreitete Dienst im Vereinigten Königreich und Irland debütiert und dann zum Ort wird, an dem man alle Projekte aus der Game of Thrones-Welt, dem DC-Universum, dem Warner Bros.-Portfolio und mehr entdecken kann.

Der Dienst startet und bietet vier einzigartige Tarife zur Auswahl, wobei der günstigste Basic mit Werbung für £4,99 im Monat ist. Dies wird dann durch Standard mit Anzeigen für £5,99 im Monat, Standard für £9,99 im Monat und schließlich Premium für £14,99 im Monat verstärkt. Was sich zwischen den einzelnen Tarifen ändert, finden Sie unten diese Informationen.

Grundlegend mit Werbung (£4,99/Monat): Streamen auf 2 Geräten in Full HD:



Alle besten HBO-Max-Serien und -Filme, ausgenommen Filme, die nach ihrem Kinostart erstmals auf dem Dienst gestreamt werden.



Standard mit Werbung (£5,99/Monat): Streamen Sie auf 2 Geräten in Full HD mit 30 Downloads:



Alle besten HBO Max-Serien und -Filme, einschließlich Filme, die nach ihrem Kinostart erstmals auf dem Dienst gestreamt werden.



Standard (£9,99/Monat): Stream auf 2 Geräten in Full HD mit 30 Downloads:



Alle besten HBO Max-Serien und -Filme auf werbefreier Basis, einschließlich Filme, die erstmals nach ihrem Kinostart auf dem Dienst gestreamt werden.



Premium (£14,99/Monat): Streamen Sie auf 4 Geräten in 4K Ultra HD mit Dolby Atmos (sofern verfügbar) und 100 Downloads:



Das ultimative HBO Max-Erlebnis mit allen besten HBO Max-Serien und -Filmen auf werbefreier Basis,4 einschließlich Filme, die nach ihrem Kinostart erstmals auf dem Dienst gestreamt werden.



Es sollte auch bekannt sein, dass HBO Max die Heimat von TNT Sports im Vereinigten Königreich wird und sich von Discovery+ entfernt. Das bedeutet, dass man, wenn man den FA Cup und europäischen Fußball, MotoGP, LIV Golf und viele andere Sportarten sehen möchte, dies stattdessen über die HBO Max-Plattform tun muss. Die gute Nachricht ist, dass sich der Tarifpreis für TNT Sports nicht ändert und wenn Sie bereits Abonnent sind, müssen Sie nichts tun, da Ihre aktuellen Zugangsdaten auf HBO Max übertragen werden.

Wirst du ein HBO-Max-Abo abschließen oder warst du mit den bereits verfügbaren Diensten im Vereinigten Königreich und Irland zufrieden?