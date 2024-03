HBO Max startet im Mai in weiteren Ländern

HQ

HBO hat bestätigt, dass seine Streaming-Plattform Max in diesem Jahr in weitaus mehr Regionen kommen wird. Der Streamer wird ab dem 21. Mai in einer Reihe weiterer Länder debütieren, wobei Polen, Frankreich, die Niederlande und Belgien die ersten sind, die die Plattform erhalten. Danach folgen Skandinavien, die Iberische Halbinsel sowie Mittel- und Osteuropa.

Dies scheint der nächste Schritt in HBOs Plan zu sein, den Streamer breiter zugänglich zu machen, aber für diejenigen in Großbritannien werden Sie anscheinend noch viel länger warten müssen, da keine festen Daten festgelegt wurden, wann Max im Land ankommen wird, da die Muttergesellschaft Warner Bros. und der Telekommunikationsgigant Sky derzeit einen Deal in Großbritannien abgeschlossen haben (danke, TechRadar), die sicherstellt, dass alle HBO-Inhalte bis 2026 auf Sky/Now TV-Plattformen debütieren. Selbst wenn sich dieser Deal ändert, soll Sky über Life-of-Series-Vereinbarungen verfügen, was bedeutet, dass HBO-Projekte weiterhin auf dem Dienst und nicht auf Max im Land debütieren könnten.

Mit Blick auf diese größere Einführung hat HBO bekannt gegeben, dass die Olympischen Spiele in Paris in Ländern, die Zugang zur Plattform haben, exklusiv auf Max gestreamt werden. Das Vereinigte Königreich wird diese Berichterstattung wahrscheinlich weiterhin in terrestrischen Fernsehsendern finden.