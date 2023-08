HBO Max blutet Abonnenten nach der Namensänderung in "Max"

HQ

Die Umbenennung von HBO Max in nur Max klang zunächst seltsam, und jetzt sind online Informationen darüber aufgetaucht, wie Warner mit der Namensänderung in den USA Abonnenten ausbluten lässt. Im letzten Quartal verlor der Dienst fast zwei Millionen Abonnenten, von 98 Millionen auf 96 Millionen zahlende Kunden. Dies geschah im Zusammenhang mit der Namensänderung in "Max", aber Warner selbst macht sich keine Sorgen, sondern glaubt, dass viele Kunden bewusst für ein paar Monate abonniert haben, um primär The Last of Us zu schauen und dann ihr Abonnement danach zu kündigen. Ob das stimmt oder nicht, werden wir natürlich Ende nächsten Monats wissen, wenn der nächste Quartalsbericht eintrifft.

Gleichzeitig gab Warner bekannt, dass Umsatz und Gewinn für das zweite Quartal im Vergleich zum ersten Quartal gestiegen sind, was den Verlust zahlender Kunden für den Medienriesen natürlich weniger schmerzhaft macht. Die Tech-Site The Verge schreibt dazu Folgendes:

"Trotzdem scheinen die Führungskräfte von Warner Bros. Discovery nicht allzu besorgt zu sein. Während einer Telefonkonferenz führte der Finanzvorstand des Unternehmens, Gunnar Wiedenfels, den Abwärtstrend auf "sich überschneidende Abonnentenstämme zwischen Max und Discovery Plus" sowie auf die "erwartete Abwanderung" nach dem Ende von The Last of Us Staffel 1 und dem Serienfinale von Succession zurück. CEO David Zaslav hatte etwas Ähnliches zu sagen und stellte fest, dass "wir zwar einige erwartete Abonnentenunterbrechungen gesehen haben, aber während dieses Prozesses eine geringere Abwanderung als erwartet erlebt haben" – ein Prozess, bei dem HBO Max-Abonnenten gebeten wurden, eine neue Max-App auf ihre Geräte herunterzuladen, um den Dienst weiterhin nutzen zu können. Zaslav sagte auch, dass das Unternehmen weiterhin davon ausgeht, dass sein Streaming-Geschäft in den USA in diesem Jahr profitabel wird.