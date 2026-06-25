HBO Max bestellt ein weiteres Abenteuer im Land Ooo in Adventure Time: Bubblegum & Marceline

Es sieht so aus, als würde der Spaß mit Adventure Time wirklich nie enden, denn HBO Max hat ein weiteres Spin-off der erfolgreichen Zeichentrickserie in Auftrag gegeben, diesmal mit Fokus auf zwei der prominentesten weiblichen Figuren der Originalserie. Konkret wird Adventure Time: Bubblegum & Marceline wenig überraschend auf Prinzessin Bubblegum aus dem Candy Kingdom und Marceline die Vampirin fokussieren.

Die Geschichte wird laut Variety im Geiste von Fiona & Cake, einem weiteren Adventure Time-Spin-off, weitergehen. Der Franchise-Veteran Adam Muto kehrt zurück und fungiert als Showrunner und ausführender Produzent für Adventure Time: Bubblegum & Marceline.

Laut offizieller Logline reist die Serie "Prinzessin Bubblegum und Marceline, die Vampirkönigin, durch die entlegensten Winkel von Ooo, treffen auf vertraute Gesichter und neue Gefahren." Zum Zeitpunkt des Schreibens sind zwei Monate vergangen, seit die Serie grünes Licht erhalten hat, und Muto und sein Team schreiben nun an der ersten Staffel. Es wird erwartet, dass Hynden Walch und Olivia Olson, die Schauspieler, die Prinzessin Bubblegum und Marceline spielten, ihre Rollen wiederholen werden, aber abgesehen davon fehlen uns konkretere Besetzungsinformationen.