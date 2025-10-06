HBO Max bestätigt weitere Preiserhöhung

HQ

Lange Zeit hatte die Film- und TV-Branche Mühe, mit der gestiegenen Nachfrage nach digitalem Vertrieb von Filmen und Serien Schritt zu halten, und die Piraterie über sogenannte Torrents grassierte. Nach dem Start des Streaming-Dienstes von Netflix und der Arbeit an exklusiven Inhalten begann die Piraterie jedoch zurückzugehen, und weitere Filmdienste folgten diesem Beispiel.

Damals galt es als billige Möglichkeit, Filme zu konsumieren, aber heute sieht das Bild anders aus. Ein Streaming-Dienst reicht bei weitem nicht aus, und viele Menschen haben drei oder vier (und oft mehr). Die monatlichen Kosten werden zu einer echten Belastung, und zu allem Überfluss steigen die Preise deutlich über der Inflation und sind in einigen Fällen heute mehr als doppelt so hoch wie noch vor wenigen Jahren.

Nach mehreren hochkarätigen Preiserhöhungen in letzter Zeit von Paramount+ und Disney+ hat HBO Max angekündigt, ebenfalls seine Preise erhöhen zu wollen. Der monatliche Preis für das Abonnement mit Werbung erhöht sich von 4,99 € auf 5,49 €, das Standard-Abonnement steigt von 9,99 € auf 10,99 € und für diejenigen mit der Premium-Version steigt der Preis von 13,99 € auf 15,99 €.

Der Fairness halber sollte gesagt werden, dass HBO Max seine Preise nicht so häufig oder so stark erhöht hat wie seine Konkurrenten, aber was bedeutet das für Sie? Haben Sie so viele Streaming-Dienste wie zuvor und wie hoch ist Ihre Toleranz dafür, wie viel ein Abonnement kosten kann?