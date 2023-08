HBO könnte erwägen, Spin-offs von The Last of Us zu machen

HQ

Letzten Winter feierte die TV-Adaption von Naughty Dogs The Last of Us Premiere, und was für eine verdammte Show es war. Seitdem wurde bestätigt, dass eine zweite Staffel, die auf dem zweiten Spiel basiert, in Produktion ist. Da es nur zwei Spiele gibt, hätte man denken können, dass es dort enden würde, aber in einem kürzlichen Interview mit The Wrap öffnete sich einer der Schöpfer, Craig Mazin, unerwartet für potenzielle Spin-offs.

Craig Mazin:

"Wir haben nicht speziell darüber gesprochen, weil wir uns so sehr darauf konzentrieren, nur diese Hauptgeschichte zu erzählen. Ich bin nicht gegen die Idee anderer Serien, die sich von diesen Charakteren oder dieser Welt inspirieren lassen. Ich weiß nicht, wie viel mehr The Last of Us ich persönlich machen könnte. Ich meine, diese Serien sind so groß, dass ich sozusagen eines der wenigen kostbaren Jahrzehnte verbrenne, die mir noch bleiben, um diese Geschichte zu erzählen. Aber im Prinzip habe ich überhaupt kein Problem damit. Und ich bin mir sicher, dass Neil auch daran interessiert wäre."

Mazin wies jedoch darauf hin, dass es gut motiviert sein müsse - "Sinn machen" -, um ein solches Projekt in Betracht zu ziehen.

Craig Mazin:

"Wenn es etwas gab, das Sinn machte, dann verstehe ich nicht, warum nicht. Meine große Hoffnung ist, dass, wenn es so etwas gibt, es mit so viel Sorgfalt, Respekt und Liebe gemacht wird, wie das, was wir gerade auf diese Serie anwenden."